РИАМО - 8 сен. Детский музыкальный театр юного актера в центре Москвы реконструируют в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Завершается реконструкция здания Детского музыкального театра юного актера по адресу улица Макаренко, дом 4, строение 1», – сказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что ввести здание в эксплуатацию и открыть театр планируют до конца года.

Сейчас на объекте закончили устройство фасада. Рабочие выполняют внутреннюю отделку здания и монтаж механического оборудования.

В здании раньше размещалась администрация театра. После реконструкции площадь увеличилась вдвое. Построен зрительный зал на 250 мест. Появились фойе, буфет, раздевалка, лифты.

Учебно-репетиционный комплекс театра включит в себя вокальные классы, репетиционные залы и учительские. Там также появится медицинский пункт.