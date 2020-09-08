РИАМО - 8 сен. Детский музыкальный театр юного актера в центре Москвы реконструируют в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.
«Завершается реконструкция здания Детского музыкального театра юного актера по адресу улица Макаренко, дом 4, строение 1», – сказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Он добавил, что ввести здание в эксплуатацию и открыть театр планируют до конца года.
Сейчас на объекте закончили устройство фасада. Рабочие выполняют внутреннюю отделку здания и монтаж механического оборудования.
В здании раньше размещалась администрация театра. После реконструкции площадь увеличилась вдвое. Построен зрительный зал на 250 мест. Появились фойе, буфет, раздевалка, лифты.
Учебно-репетиционный комплекс театра включит в себя вокальные классы, репетиционные залы и учительские. Там также появится медицинский пункт.
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