РИАМО - 8 сен. Согласно переписи выводков водоплавающих, проведенной «Мосприродой», с начала 2020 года на особо охраняемых природных территориях столицы водоплавающие птицы вывели 861 птенца, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Самой многочисленной и плодовитой оказалась кряква: 126 выводков и 732 утенка в 126 выводках. На втором месте с большим отставанием огарь: 53 утенка в 11 выводках», – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2020 году птенцов вывели водоплавающие, занесенные в Красную книгу Москвы. У чомги появились 26 птенцов в 11 выводках, у хохлатой чернети – 24 птенца в пяти выводках, у лысухи – 15 птенцов в четырех выводках, у камышницы – 11 птенцов в четырех выводках.

Весь летний сезон 2020 года сотрудники «Мосприроды» проводили учет птенцов водоплавающих птиц на особо охраняемых природных территориях города Москвы. Выводки считают, чтобы понять, насколько успешно размножаются утки и другие водоплавающие птицы в городских условиях.

Чем больше подходящих мест для гнездования, тем больше выводков. Чем больше птенцов в каждом выводке, тем благоприятнее условия для водоплавающих.