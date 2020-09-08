РИАМО - 8 сен. Территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области выдал предостережение частной клинике, в которой пациентам навязывали кредиты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О нарушении стало известно после того, как в территориальный орган Росздравнадзора поступило обращение гражданки, содержащее информацию о нарушении российского законодательства сотрудниками одной из частных клиник в центре столицы.

«Пенсионерка обратилась в частную клинику на Малой Ордынке в целях получения медицинской помощи. По сведениям пенсионерки, ей были проведен ряд медицинских процедур, а также введены лекарственные препараты. Также в обращении содержится информация о том, что на пациентку было оказано давление, вследствие чего были заключены договора на оказание платных медицинских услуг за счет кредитных средств», – уточняется в сообщении.

Сумма двух кредитов составила более 300 тысяч рублей. Медицинскую документацию, фиксирующую проведенные процедуры, а также данные о сроке годности и наличии регистрации на территории РФ у введенного препарата, сотрудники клиники не предоставили.

Согласно российскому законодательству, каждый пациент имеет право получить информацию о состоянии своего здоровья, сведения о результатах медобследования и наличии заболевания, об используемых лекарственных препаратах и медицинских изделиях. В случае отказа пациента от получения платной медицинской помощи после заключения договора, пациент имеет право расторгнуть договор, оплатив только уже оказанные ему медицинские услуги, и не продолжать лечение.

На прошлой неделе Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований сотрудниками ООО «Мед Арт». Все материалы будут направлены в ГУ МВД России по Москве.