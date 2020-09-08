РИАМО - 8 сен. С 1 сентября 2020 года в 679 многоквартирных Подмосковных домах поменяли организации, которые занимаются управлением общего имущества, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

«Основаниями для внесения изменений стали решения собственников, принятые на общих собраниях, или результаты открытых конкурсов», - говорится в сообщении.

Обновленную информацию отразили в реестре лицензий Московской области. Изменения в этот перечень вносят на основании предоставляемого в ведомство пакета документов. Он должен отвечать всем требованиям жилищного законодательства. В противном случае специалисты Госжилинспекции могут его не принять.

Среди новых управляющих компаний есть такие, как «ПИК-КОМФОРТ», «СКОПАИНВЕСТ», «БП-ПОЛЕ ЧУДЕС», «УК «ГЕСТОР», «СКОПАИНВЕСТ», «БЕЛЫЙ ПАРУС-НОВЫЙ СВЕТ», «УК НОВОЕ БИСЕРОВО», «УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ-ВОСКРЕСЕНСК» и другие.