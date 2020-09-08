РИАМО - 8 сен. На реализацию в Подмосковье проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды предоставили гранты на 440 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Ранее были подведены итоги IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, согласно которым Подмосковье стало одним из лидеров по количеству побед: из десяти поданных заявок – семь победителей.

«Это очень важный конкурс, который дает возможность развиваться нашим малым городам и историческим поселениям. С момента проведения первого конкурса и за это время уже 21 наш проект стал победителем. По поручению губернатора (Московской области Андрея Воробьева - ред.) в каждом городе мы стараемся создавать места для комфортного и безопасного отдыха», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Орехово-Зуево получило 50 миллионов рублей на проект благоустройства пешеходной зоны «Набережная реки Клязьмы». Истре выделили 50 миллионов рублей на благоустройство территории от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до детской поликлиники на улице Шнырева. Чехову выделили 50 миллионов рублей на благоустройство территории вокруг пруда реки Теребенки.

Лобня получила 80 миллионов рублей за проект благоустройства парка культуры и отдыха на улице Ленина «Река времени». Озеры получили 70 миллионов рублей на благоустройство территории за кинотеатром «Амигос» и пляжной зоны на карьере «Западный». Бронницы получили 70 миллионов рублей на благоустройство территории вокруг озера Бельское от Крымского моста до озера Старичное, включая территорию вокруг озера Старичное. Звенигороду выделили 70 миллионов рублей на проект благоустройства Гостиного города.