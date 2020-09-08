РИАМО - 8 сен. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих бывших руководителей департаментов МЧС России, их обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы.

«Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Генеральной прокуратуры Российской Федерации», – уточняется в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые, один из которых занимал должность директора Финансово-экономического департамента МЧС России, а второй – директора департамента развития МЧС России, умышленно израсходовали средства федерального бюджета на сумму более 1,7 миллиарда рублей, которые предназначались для финансирования заключенного в мае 2011 года госконтракта, на цели, не соответствующие условиям их получения.