РИАМО - 8 сен. Московский Дом героев Отечества открыли на Рождественском бульваре в Москве в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников стал участником открытия Дома героев. Он подчеркнул, что военно-патриотическое воспитание молодежи является одной из важнейших задач государств и общества.

«Москва – город традиций. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в преддверии 80-й годовщины формирования дивизий Московского народного ополчения открывается Московский Дом героев Отечества», – сказал Шапошников.

Он добавил, что в XXI веке военно-патриотическое воспитание молодежи стало одной из самых важных задач, а также выразил надежду, что с ветеранами, с Клубом героев и с движением юнармейцев получится воспитать новое поколение московских и российских патриотов.