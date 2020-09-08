РИАМО - 8 сен. Защита актера Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельном ДТП, обжаловала приговор, сообщает ТАСС.

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», - сказал адвокат Эльман Пашаев.

В июне джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Во вторник Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Кроме того, по решению суда Ефремов лишен водительских прав на три года. Также с него взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​