РИАМО - 8 сен. С начала года в Московской области устранили 1309 нарушений содержания территорий, прилегающих к контейнерным площадкам в муниципальных образованиях, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.
С 1 мая 2019 года Госадмтехнадзор Московской области начал осуществлять региональный государственный экологический надзор.
«Ведомство проводит работу по проверке всех контейнерных площадок в Подмосковье на соответствие установленным стандартам. Также Госадмтехнадзор проверяет наличие на контейнерных площадках серых и синих баков для раздельного сбора мусора», - говорится в сообщении.
Инспекторы выявляют труднодоступные места для подъезда спецтехники к контейнерным площадкам.
В работе принимают участие также представители органов местного самоуправления и региональных операторов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии