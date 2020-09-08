РИАМО - 8 сен. С начала года в Московской области устранили 1309 нарушений содержания территорий, прилегающих к контейнерным площадкам в муниципальных образованиях, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.

С 1 мая 2019 года Госадмтехнадзор Московской области начал осуществлять региональный государственный экологический надзор.

«Ведомство проводит работу по проверке всех контейнерных площадок в Подмосковье на соответствие установленным стандартам. Также Госадмтехнадзор проверяет наличие на контейнерных площадках серых и синих баков для раздельного сбора мусора», - говорится в сообщении.

Инспекторы выявляют труднодоступные места для подъезда спецтехники к контейнерным площадкам.

В работе принимают участие также представители органов местного самоуправления и региональных операторов.