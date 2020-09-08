РИАМО - 8 сен. Яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» пройдет в Коломне 12 сентября, посетителей ждут встречи с писателями, спектакли, красочные уличные шоу, концерты, книжная ярмарка и многое другое, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Вход на все мероприятия бесплатный, но на некоторые лучше записаться заранее», - говорится в сообщении.

На фестивале представят насыщенную театральную программу. К примеру, авторский театр «Эскизы в пространстве» приготовил для детей концептуальное шоу «Белый лес». Городское пространство превратится в загадочный лес, в котором обитают мифические персонажи и животные.

А «Волшебный театр» представит интерактивный музыкальный детский спектакль «Волшебник и дракон».

Для гостей приготовили и музыкальную программу. Ансамбль «Collegium Musicum» сыграет произведение Генделя «Музыка на воде». А музыканты театра «Геликон-опера» исполнят «Кофейную кантату» Баха.

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