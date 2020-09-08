РИАМО - 8 сен. В Главном ботаническом саду имени В.Н. Цицина РАН обнаружили западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.), говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«Наличие трипса подтверждается заключением карантинной экспертизы, проведенной подведомственным Россельхознадзору ФБГУ «Всероссийский центр карантина растений», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы не допустить распространения инфекции, на территории ботанического сада в границах очага ввели карантин. Его площадь составила 2,7 гектара.

Также специалисты ввели фитосанитарный режим на 41,7 гектара.