РИАМО - 8 сен. Комитет лесного хозяйства Московской области пригласил жителей поучаствовать в фотоконкурсе #нашлес2020, который пройдет в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Конкурс будет проходить в Instagram. Аккаунты участников должны быть открытыми на время конкурса.

«Для участия в конкурсе необходимо до 30 сентября сделать фото на тему: «Красота подмосковного леса» и разместить у себя на личной страничке в социальной сети Instagram с хештегом #нашлес2020», — отмечается в материале.

Также нужно подписаться на аккаунты @mosoblcomles и @elena.kazimir.officia и оставить комментарий под постом о конкурсе, в нем указать округ проживания.

Победители конкурса станут известны 1 октября, их выберут случайно с помощью программы.