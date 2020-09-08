РИАМО - 8 сен. Реставрация выставочного зала Манеж ведется в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Манеж является объектом культурного наследия. В советское время в этом здании находился кинотеатр, где кроме кинопоказов проходили концерты, выборы и выставки. В 2010 году Манеж передали Звенигородскому музею», – уточняется в сообщении.

В минувшем году по областной программе «Культура Подмосковья» были выделены средства на реставрацию Манежа. В юбилейный для музея год планируется закончить реставрацию.

После музеефикации Манежа в этом здании планируется размещение основной экспозиции, посвященной истории Звенигорода от XVIII до XX века. Кроме основной экспозиции в планах музея осуществить реализацию других интересных выставочных проектов, таких, как серия художественных выставок «Вдохновленные Звенигородом», мультимедийные проекты «Неизвестный Рублёв» и «Птичий архив».