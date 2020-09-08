РИАМО - 8 сен. Социальная ярмарка «Ценопад» открылась во вторник на Советской площади в Чехове, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На ярмарке, которая пройдет с 8 по 13 сентября организовано 34 торговых места, где участники ярмарки представили большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%, а также «ценопадные продукты» (со скидкой до 70%) – порядка 30 наименований», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В этот раз по сниженной цене можно купить некоторые овощи и фрукты, сухофрукты, деревенский творог и сливочные масло, сыр камамбер, сыр бри, орехи, а также некоторую мясную и рыбную продукцию.

Кроме продуктовых точек на «Ценопаде» организованы промтоварные точки с большим выбором сувенирной продукции и товаров народных промыслов.