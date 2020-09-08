РИАМО - 8 сен. Главгосэкспертиза России провела экспертизу и одобрила представленную повторно откорректированную проектно-сметную документацию на пятый пусковой комплекс Центральной кольцевой автомагистрали А-113, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Трасса строящейся в Московской области Центральной кольцевой автодороги общей длиной 336 километров состоит из пяти участков – пусковых комплексов. Пятая очередь ЦКАД протяженностью 76,44 километра пересекает Наро-Фоминский, Одинцовский округа, Истру, Солнечногорск и Звенигород», – говорится в сообщении.

Пусковой комплекс начинается от транспортной развязки №26 на пересечении с дорогой А-107 (Малое московское кольцо, «Малая бетонка») в начале обхода Наро-Фоминска. Конец пятого участка находится на транспортной развязке №18 при пересечении ЦКАД со скоростной автомагистралью М-11 Москва - Санкт-Петербург.

Сейчас на пятом пусковом комплексе ведутся реконструкция участков Малого бетонного кольца и обустройство участков нового строительства кольцевой автомагистрали.

Одобренная смета предусматривает решения по автоматизированной системе управления дорожным движением, противогололедной системе на опасных участках и меры по обеспечению требований транспортной безопасности.