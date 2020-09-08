РИАМО - 8 сен. Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией не выявили в 26 городских округах Московской области, по всему региону за сутки выявили 135 случаев Covid-19, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.
Так, ни одного случая заражения не выявили в городских округах Бронницы, Власиха, Дзержинский, Звездный городок, Ивантеевка, Кашира, Котельники, Красноармейск, Ленинский, Лосино-Петровский, Лотошино, Лыткарино, Можайский, Молодежный, Наро-Фоминский, Павловский Посад, Протвино, Пущино, Рузский, Серебряные Пруды, Серпухов, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Шаховская, Электрогорск.
Кроме того, ни одного случая коронавируса не выявили в Рошале, который входит в городской округ Шатура.
Больше всего случаев инфицирования Covid-19 выявили за сутки в Сергиево-Посадском округе — 14. Также в Раменском округе выявили 13 случаев коронавируса, а в Жуковском — 11.
Также по семь случаев заражения выявили в Одинцовском и Пушкинском округах, шесть — в Клину, по пять — в Дмитровском округе, Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Люберцах.
Кроме того, в Балашихе, Мытищах и Талдоме выявили по четыре случая коронавируса, а в Солнечногорске, Егорьевске, Зарайске, Лобне, Химках — по три.
По два случая выявили в Богородском округе, Дубне, Истре, Коломне, Луховицах, Орехово-Зуевском округе, Реутове, Щелкове. Также по одному случаю Covid-19 выявили в Волоколамске, Воскресенске, Домодедове, Краснознаменске, Озерах, Подольске, Чехове, Шатуре, Электростали.
За сутки в регионе выявили 135 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Московской области выявлено 69 500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 223 человека. Выздоровели и выписались 52 689 человек.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
8 СЕНТЯБРЯ
- В Подмосковье после коронавируса вылечились еще 132 человека.
- Самые важныне новости о коронавирусе за день в карточках
- Собянин усомнился во второй волне коронавируса.
- Бюджет Москвы в 2021 году будет ниже запланированного на 12-15% из-за пандемии коронавируса. Город не может резать социальные программы, не может снижать заработные платы и не может снижать текущие расходы
- Мишустин о восстановлении экономики после пандемии
- Почти 40 миллионов тестов на коронавирус провели в России.Некоторым категориям граждан нужно сдавать тест в обязательном порядке.
- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.
- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.
- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».
- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии