РИАМО - 8 сен. Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией не выявили в 26 городских округах Московской области, по всему региону за сутки выявили 135 случаев Covid-19, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Так, ни одного случая заражения не выявили в городских округах Бронницы, Власиха, Дзержинский, Звездный городок, Ивантеевка, Кашира, Котельники, Красноармейск, Ленинский, Лосино-Петровский, Лотошино, Лыткарино, Можайский, Молодежный, Наро-Фоминский, Павловский Посад, Протвино, Пущино, Рузский, Серебряные Пруды, Серпухов, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Шаховская, Электрогорск.

Кроме того, ни одного случая коронавируса не выявили в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

Больше всего случаев инфицирования Covid-19 выявили за сутки в Сергиево-Посадском округе — 14. Также в Раменском округе выявили 13 случаев коронавируса, а в Жуковском — 11.

Также по семь случаев заражения выявили в Одинцовском и Пушкинском округах, шесть — в Клину, по пять — в Дмитровском округе, Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Люберцах.

Кроме того, в Балашихе, Мытищах и Талдоме выявили по четыре случая коронавируса, а в Солнечногорске, Егорьевске, Зарайске, Лобне, Химках — по три.

По два случая выявили в Богородском округе, Дубне, Истре, Коломне, Луховицах, Орехово-Зуевском округе, Реутове, Щелкове. Также по одному случаю Covid-19 выявили в Волоколамске, Воскресенске, Домодедове, Краснознаменске, Озерах, Подольске, Чехове, Шатуре, Электростали.

За сутки в регионе выявили 135 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Московской области выявлено 69 500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 223 человека. Выздоровели и выписались 52 689 человек.

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Текстовая трансляция

8 СЕНТЯБРЯ

- В Подмосковье после коронавируса вылечились еще 132 человека.

- Самые важныне новости о коронавирусе за день в карточках

- Собянин усомнился во второй волне коронавируса.

Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она нами не исключена в каком-то виде. Но я уверен, что наши системы здравоохранения сумеют справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьезных ограничений. По крайней мере, мы так надеемся.

- Бюджет Москвы в 2021 году будет ниже запланированного на 12-15% из-за пандемии коронавируса. Город не может резать социальные программы, не может снижать заработные платы и не может снижать текущие расходы

- Мишустин о восстановлении экономики после пандемии

Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора.

- Почти 40 миллионов тестов на коронавирус провели в России.Некоторым категориям граждан нужно сдавать тест в обязательном порядке.

- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.

- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.