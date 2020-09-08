РИАМО - 8 сен. В Подмосковье после коронавируса вылечились еще 132 человека, за весь период пандемии в регионе выздоровели после инфекции 52 689 человек, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.
За сутки в Московской области выявили 135 случаев коронавируса, за весь период – 69,5 тысяч случаев. С начала пандемии в регионе скончались 1 223 человека с коронавирусом.
Жителям рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача.
Ранее в Подмосковье начали вакцинацию от гриппа. Прививать будут отечественными вакцинами: «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол плюс». Чтобы сделать прививку, нужно записаться на прием к терапевту через портал «Госуслуги» или по телефону горячей линии 8 (800) 550-50-30.
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Текстовая трансляция
8 СЕНТЯБРЯ
- В Подмосковье после коронавируса вылечились еще 132 человека.
- Самые важныне новости о коронавирусе за день в карточках
- Собянин усомнился во второй волне коронавируса.
- Бюджет Москвы в 2021 году будет ниже запланированного на 12-15% из-за пандемии коронавируса. Город не может резать социальные программы, не может снижать заработные платы и не может снижать текущие расходы
- Мишустин о восстановлении экономики после пандемии
- Почти 40 миллионов тестов на коронавирус провели в России.Некоторым категориям граждан нужно сдавать тест в обязательном порядке.
- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.
- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.
- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».
- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.
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