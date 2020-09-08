РИАМО - 8 сен. В Подмосковье после коронавируса вылечились еще 132 человека, за весь период пандемии в регионе выздоровели после инфекции 52 689 человек, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области выявили 135 случаев коронавируса, за весь период – 69,5 тысяч случаев. С начала пандемии в регионе скончались 1 223 человека с коронавирусом.

Жителям рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача.

Ранее в Подмосковье начали вакцинацию от гриппа. Прививать будут отечественными вакцинами: «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол плюс». Чтобы сделать прививку, нужно записаться на прием к терапевту через портал «Госуслуги» или по телефону горячей линии 8 (800) 550-50-30.

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Текстовая трансляция

8 СЕНТЯБРЯ

- В Подмосковье после коронавируса вылечились еще 132 человека.

- Самые важныне новости о коронавирусе за день в карточках

- Собянин усомнился во второй волне коронавируса.

Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она нами не исключена в каком-то виде. Но я уверен, что наши системы здравоохранения сумеют справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьезных ограничений. По крайней мере, мы так надеемся.

- Бюджет Москвы в 2021 году будет ниже запланированного на 12-15% из-за пандемии коронавируса. Город не может резать социальные программы, не может снижать заработные платы и не может снижать текущие расходы

- Мишустин о восстановлении экономики после пандемии

Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора.

- Почти 40 миллионов тестов на коронавирус провели в России.Некоторым категориям граждан нужно сдавать тест в обязательном порядке.

- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.

- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.