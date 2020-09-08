РИАМО - 8 сен. В Московской области за прошедшие сутки выявили 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии выявили 69 500 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.
За сутки скончались пять пациентов с Covid-19, за весь период эпидемии умерли 1 223 человека с коронавирусом.
В Московской области запущена горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и работает тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.
В России за сутки выявили 5 099 случаев заражения инфекцией в 83 регионах. За весь период эпидемии зафиксировано 1 035 789 случаев коронавируса, скончались 17 993 пациента, вылечились 850 049 человек.
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Текстовая трансляция
8 СЕНТЯБРЯ
- В Подмосковье после коронавируса вылечились еще 132 человека.
- Самые важныне новости о коронавирусе за день в карточках
- Собянин усомнился во второй волне коронавируса.
- Бюджет Москвы в 2021 году будет ниже запланированного на 12-15% из-за пандемии коронавируса. Город не может резать социальные программы, не может снижать заработные платы и не может снижать текущие расходы
- Мишустин о восстановлении экономики после пандемии
- Почти 40 миллионов тестов на коронавирус провели в России.Некоторым категориям граждан нужно сдавать тест в обязательном порядке.
- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.
- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.
- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».
- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.
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