РИАМО - 8 сен. В 15 муниципалитетах Московской области за период с 31 августа по 4 сентября приблизились к 100%-й отметке по мониторингу состояния детских игровых площадок с помощью мобильного приложения, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

Это городские округа Молодежный, Звездный городок, Талдомский, Ивантеевка, Химки, Королев, Черноголовка, Луховицы, Истра, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Раменский, Шаховская, Котельники, Богородский. Кроме того, такого результата достигли в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

«Здесь были выполнены задания по проверке оборудования игровых элементов, нарушения своевременно устранены», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 14 315 детских площадок. Электронный проверочный лист ежедневного осмотра включает соблюдение базовых требований, то есть наличие информационного щита, содержание ограждений, хорошее состояние оборудования конкретных игровых элементов, амортизирующего покрытия.

Сотрудник эксплуатирующей организации (МБУ), определяет соответствие детской площадки требованиям безопасности и стандарту содержания. Каждый ответ подтверждается фотографией с территории самой площадки.

В регионе с октября прошлого года органы местного самоуправления начали ежедневные осмотры детских игровых площадок (ДИП) в целях контроля их содержания и соответствия стандарту безопасности через мобильное приложение.