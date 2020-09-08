РИАМО - 8 сен. Роспечать и Международный пресс-клуб объявляют о проведении XVI Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов – XXI век», в конкурсе пригласили принять участие журналистов из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Международного пресс-клуба.

За годы своего проведения (2003-2019 годы) конкурс стал по количественным данным, качеству материалов, оценкам экспертов самым массовым и продуктивным среди всех российских журналистских молодежных конкурсов.

«Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) – работников СМИ, а также нештатных авторов по опубликованным в печати и Интернете в августе 2019 – сентябре 2020 годов материалам», — говорится в сообщении.

На конкурсе представлены следующие номинации: «Вызов – политика и экономика», «Вызов – портрет современника», «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения», «Вызов – 75-летие Великой Победы».

Для участия в конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете.

Сроки подачи работ – до 10 октября 2020 года. Торжественная церемония награждения победителей состоится в ноябре 2020 года в Москве.

По решению федерального жюри 16 авторов работ – победителей конкурса (по четыре в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат медали и дипломы Роспечати.

E-mail для приема работ: conkursvizov@pr-club.com, polodiychuk@pr-club.com. Телефон для справок: 8 915 449 04 48, 8 916 519 18 04.