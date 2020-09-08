РИАМО - 8 сен. Следователи в Клину возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам общества с ограниченной ответственностью, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следствием установлено, что с февраля 2019 по апрель 2020 года руководство организации, действуя из иной личной заинтересованности, обусловленной стремлением поддержания финансово-хозяйственной и финансово-экономической деятельности общества, не выплачивало заработную плату работникам предприятия свыше двух месяцев», – говорится в сообщении.

В итоге перед работниками компании образовалась задолженность, превышающая 1 миллион рублей.

Следователи проведут допрос потерпевших, руководства организации и иных лиц. Будет истребована необходимая финансово-хозяйственная документация предприятия с целью производства бухгалтерской экспертизы. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причиненного работникам предприятия.