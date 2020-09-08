РИАМО - 8 сен. В онлайн-трансляции Всероссийского патриотического проекта «Диалог с Героями», который проходил в подмосковном Пушкине, приняли участие 1,5 тысячи человек, сообщается на сайте Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Сборы для участников патриотических организаций региона проходили с 30 августа по 7 сентября.

«Всероссийский патриотический проект «Диалоги с Героями» объединил очно более 350 юных патриотов Московской области, также участниками онлайн-трансляции стали еще более 1,5 тысячи человек», — сказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области Александр Легков.

Он добавил, что участники сборов встретились с Героем Российской Федерации Виктором Романовым, Героем Советского Союза, космонавтом Александром Викторенко, кавалером трех орденов мужества полковником Виктором Вяткиным и заслеженным летчиком России Юрием Ресницким.

Ребята задали вопросы о военном деле и личной жизни.

Проект «Диалоги с Героями» организуется при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области и Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации и регионального отделения Всероссийского общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области.