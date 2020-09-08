РИАМО - 8 сен. Более 31,7 тысячи объектов без прав зарегистрированы собственниками в Московской области в этом году в рамках кампании по информированию граждан о процедурах регистрации имущества, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Кампания по информированию граждан о процедурах оформления прав на объекты капитального строительства стартовала в 2016 году. В начале кампании в реестре объектов без прав находились более 900 тысяч незарегистрированных объектов. Их выявили во время аэрофотосъемки, все объекты проработали с ФНС и Росреестром.

«В ходе общения с правообладателями данных объектов стало понятно, что многие не знают процедур оформления имущества. Тогда ожидали отмены «дачной амнистии», и необходимо было помочь тем, кто не успел легализовать недвижимость по упрощенной схеме», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В каждом округе специально созданные рабочие группы стали разъяснять, консультировать и информировать жителей садовых и дачных товариществ о том, что нужно сделать и в какие сроки, чтобы большее количество людей оформили свои дома с минимальными усилиями.

По словам Адигамовой, кампания дала хорошие результаты - за время ее действия поставлены на учет более 606 тысяч объектов недвижимости, из них 31,7 тысячи поставлены на учет с начала 2020 года.

Лидерами в этой работе стали городские округа Раменский, Дмитровский, Истра, Наро-Фоминский и Солнечногорск. В Раменском округе собственники зарегистрировали почти 2,9 тысячи объектов, в Дмитровском округе – 2,3 тысячи, в Истре – 2 тысячи, в Наро-Фоминском округе – более 1,5 тысяч, а в Солнечногорске – 1,47 тысячи.

После отмены режима самоизоляции, во время которого встречи с садоводами и дачниками проходили в онлайн-режиме, встречи в очном формате возобновились.