РИАМО - 8 сен. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заразился коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19.

«Давно уже не обращался к братьям, сестрам, друзьям, знакомым. Причина тому, что какое-то время, к сожалению, болею. Covid и мою семью настиг. Какие-то дни довольно тяжело проходили. Диагноз не сразу поставили - какие-то симптомы присутствовали, но все-таки до конца думали, что, может быть, это не Covid, а обычная ОРВИ. Но в итоге все-таки Covid подтвердился», - написал Аляутдинов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что сейчас многие люди расслабились, перестали соблюдать меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию. Муфтий напомнил, что болезнь еще не ушла.

Аляутдинов является муфтием Москвы и главным имамом Московской соборной мечети, а также проповедником в московских Мемориальной и Соборной мечетях.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 СЕНТЯБРЯ

- Самые важныне новости о коронавирусе за день в карточках

- Собянин усомнился во второй волне коронавируса.

Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она нами не исключена в каком-то виде. Но я уверен, что наши системы здравоохранения сумеют справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьезных ограничений. По крайней мере, мы так надеемся.

- Бюджет Москвы в 2021 году будет ниже запланированного на 12-15% из-за пандемии коронавируса. Город не может резать социальные программы, не может снижать заработные платы и не может снижать текущие расходы

- Мишустин о восстановлении экономики после пандемии

Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора.

- Почти 40 миллионов тестов на коронавирус провели в России.Некоторым категориям граждан нужно сдавать тест в обязательном порядке.

- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.

- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.