РИАМО - 8 сен. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заразился коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19.
«Давно уже не обращался к братьям, сестрам, друзьям, знакомым. Причина тому, что какое-то время, к сожалению, болею. Covid и мою семью настиг. Какие-то дни довольно тяжело проходили. Диагноз не сразу поставили - какие-то симптомы присутствовали, но все-таки до конца думали, что, может быть, это не Covid, а обычная ОРВИ. Но в итоге все-таки Covid подтвердился», - написал Аляутдинов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что сейчас многие люди расслабились, перестали соблюдать меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию. Муфтий напомнил, что болезнь еще не ушла.
Аляутдинов является муфтием Москвы и главным имамом Московской соборной мечети, а также проповедником в московских Мемориальной и Соборной мечетях.
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Текстовая трансляция
8 СЕНТЯБРЯ
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