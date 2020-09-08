РИАМО - 8 сен. СК начал проверку информации из соцсетей об избиении ребенка женщиной, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

«В информации указано, что женщина по имени Людмила из города Москвы забыла выключить веб-камеру после трансляции и избила малолетнего ребенка перед десятками зрителей», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены все факты, о которых идет речь в сообщении в соцсетях. По результатам проверки примут процессуальное решение.