РИАМО - 8 сен. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году в Королеве благоустраивают территории у Акуловского водоканала, работы закончены на 75%, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Ввиду особого статуса Акуловского водоканала как зоны санитарной охраны благоустройство здесь ведется максимально бережно с сохранением зеленых насаждений и экологической ситуации в этой полосе в целом», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Работы на участке улицы Чайковского до Октябрьского бульвара уже подошли к концу. Здесь обустроили тротуар с велодорожкой из цветного асфальта и посеяли газон.

На участке от улицы Пионерской до улицы Циолковского также проложили велопешеходный маршрут с расстановкой вдоль него лавочек и урн.

После завершения работ в местном сквере посадят барбарис. Он будет представлять собой живую изгородь.