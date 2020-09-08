РИАМО - 8 сен. Известная российская телеведущая и сваха Роза Сябитова перенесла серьезную операцию — ей вырезали доброкачественную опухоль, сообщает Nation News.

В соцсетях сваха рассказала, что сейчас находится дома на восстановлении.

«Она рассказала, что «женское здоровье» ее было сильно запущено, так как заболевание протекало бессимптомно. В результате ей пришлось удалять не только доброкачественную опухоль, но и матку», - говорится в сообщении.

Сябитова отметила, что ей повезло еще вовремя обратиться к врачам, чтобы те устранили проблему. Она призвала свою женскую аудиторию не пропускать медосмотр и регулярно посещать врача. При этом телеведущая обратила внимание, что диспансеризация возможна и на бесплатной основе.​