РИАМО - 8 сен. Столичные правоохранители пресекли деятельность группы, ее участников подозревают в мошенничестве: они пытались подставить автовладельцев, инсценируя аварии, сообщается на сайте «МВД медиа».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий двое предполагаемых участников группы задержаны на улице Маршала Тухачевского. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время осмотра автомобилей задержанных оперативники изъяли мобильные телефоны, подложные государственные регистрационные знаки и специальные наклейки, искажающие их номера, наждачную бумагу, а также мыло и конфеты для имитации удара.

По версии следствия, в конце июля на улице Герасима Курина злоумышленники бросили в проезжающий мимо пешеходного перехода автомобиль кусок мыла. Этим они сымитировали удар.

После этого один из участников группы на своем автомобиле догнал отъехавшего от перехода водителя и сообщил, что тот совершил ДТП. Когда они вернулись к предполагаемому месту аварии, второй соучастник выдал себя за сбитого пешехода и представился сотрудником правоохранительных органов. Он потребовал выплатить ему деньги за причинение вреда здоровью и заплатить за испорченные часы, ремонт которых будет стоить порядка двух миллионов рублей.

Введенный в заблуждение водитель отдал все имеющиеся при себе деньги - 200 тысяч рублей.