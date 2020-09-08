РИАМО - 8 сен. Председатель политической партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил однопартийцам рассмотреть возможность введения в стране гарантированного дохода граждан, сообщает РИА Новости.
«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — сказал Медведев в ходе совещания по социальным проектам партии.
Председатель «Единой России» подчеркнул, что похожие модели уже реализуются в некоторых странах. По словам Медведева, пандемия Covid-19 продемонстрировала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.
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