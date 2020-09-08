РИАМО - 8 сен. Пожар произошел в доме 64 «А» на проспекте Вернадского, в результате пожара один человек пострадал и еще один погиб, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«В 17:47 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре», - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже 16-этажного дома. Площадь пожара составила семь квадратных метров.

В 18:06 пожар потушили.