РИАМО - 8 сен. Компания «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», которая является в России одним из лидеров по производству защитных средств, подвела итоги реализации программ национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Мероприятия по внедрению «бережливых» технологий проводились в течение полугода на пилотном потоке по изготовлению фильтрующих кассет. Проект был реализован при содействии специалистов Федерального центра компетенций», – уточняется в сообщении.

После проведения вышеуказанных мероприятий компания сократила сроки производства на 30%, снизила складские запасы почти на 50%, увеличить выработку комплектов на человека в сутки на 40%.

Полученные результаты уже позволили значительно сократить себестоимость производства фильтрующих кассет. Теперь руководители фирмы планирует внедрить похожие программы на других потоках.