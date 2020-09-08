РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 сен. Праздничные мероприятия в честь 190-летия Балашихи пройдут 12 сентября на трех основных площадках городского округа: в парках «Заречная» и Пестовском, а также на площади перед Ледовым дворцом, в рамках празднования Дня города состоятся фестивали UrbanFest, FamilyFest, SportFest, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двенадцатого сентября в День города с 10:00 до 19:00 в Пестовском парке пройдет семейный фестиваль FamilyFest: семейные спортивные соревнования, мастер-классы по росписи футболок и приготовлению леденцов, аниматоры-«Смешарики» и герои комиксов Marvel. Вечером на площадке выступит группа «Гринго», - говорится в сообщении.

В парке «Заречная» состоится фестиваль уличной культуры UrbanFest: на одной площадке встретятся спортсмены, художники, поэты и музыканты. В программе — граффити и битбокс, чемпионаты по панна-футболу и баскетболу, диджей-сеты. Хедлайнером станет артист музыкального лейбла Black Star, финалистка шоу «Песни – 2» на ТНТ Боронина. Мероприятие пройдет с 12:00 до 21:00.

На площади у Ледового дворца «Арена «Балашиха» с 10:00 начнется один из самых массовых фестивалей SportFest. Для профессионалов и любителей спорта организаторы подготовили различные трассы для бега и спортивные площадки.

«Можно принять участие в праздничном забеге на короткие дистанции Run Fest «Балашиха 190». Его ведущим будет спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Также состоится трейл-полумарафон «Балашиха 190» — кросс-забег по пересеченной местности лесопарка с препятствиями на дистанциях 5 километров, 10 километров и 21 километр», - добавляется в материале.

В течение дня все желающие могут принять участие в сборе гигантского панно из кубиков Рубика — поздравление с Днем города.