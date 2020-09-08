РИАМО - 8 сен. Мосгорсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя столицы Андрея Жукова, его осудили за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена», говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

«Установлено, что Жуков в период с ноября 2010 по январь 2012 года, являясь гражданином Российской Федерации, совершил государственную измену, то есть шпионаж - передачу представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну», - говорится в сообщении.

Обвинительное заключение по делу Жукова утверждал заместитель генерального прокурора РФ.

Решением суда и с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы мужчину приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

На сегодняшний день приговор в законную силу пока не вступил.