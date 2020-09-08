РИАМО - 8 сен. В минувшие выходные в Электростали отметили День города, ему исполнилось 82 года, гостями мероприятия стали депутат Госдумы Валентина Кабанова и депутат Московской областной думы Линара Самединова, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Электросталь.

Из-за пандемии коронавируса в городе отменили шествие работников предприятий, вечерний концерт и салют. Но программу праздника составили так, чтобы показать многогранность и современность Электростали.

«Город, безусловно, развивается. Каждый год, несмотря ни на что, ни на какие сложности, появляется что-то новое. Открываются новые школы, новые благоустроенные пространства, ремонтируются объекты культуры. На мой взгляд, это очень здорово. Это значит, что у города есть будущее», – сказал начальник управления по культуре и делам молодежи администрации городского округа Электросталь Сергей Бобков.

Торжественное открытие праздника началось на площади Ленина в 12:00. На главной сцене праздника выступили творческие коллективы. Затем началась церемония награждения педагогов, врачей и ветеранов труда.

Жители отметили, что День города – особый праздник, который объединяет всех, кто здесь живет и работает.

В рамках праздника можно было посетить фестиваль искусств «На улице Мира», музей под открытым небом «Вокруг света», ярмарку ремесел и литературный фестиваль под открытым небом «Библиогород». На аллее проспекта Ленина развернулась территория молодежного творчества с диджеями, фотозонами, аниме-площадками, релакс-зонами, молодежным флешмобом и спортивными играми. Там выступали лучшие творческие коллективы городских культурных центров. В парке культуры и отдыха «Чудо-парк» прошел фестиваль детского творчества «Дети фест».

Хедлайнером праздника стал Самовар Самоварович. Гигантский самовар отлили из нержавеющей стали. Его украсили латунными ручками, на макушке появилась корона. Каждый желающий мог выпить из него чаю. В прошлом году он поставил три мировых рекорда: самый большой передвижной рабочий самовар, самый большой по объему и самое большое чаепитие, в котором участвовали порядка 7,5 тысячи человек.

Еще больше настроения жителям подарила солнечная погода.