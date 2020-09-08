РИАМО - 8 сен. Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» подарили уникальную экспозицию тропического горного туманного леса, таких растений, которые будут представлены в оранжерее Ботанического сада, нет ни в одном саду Москвы, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Мы начинаем реализацию сложного проекта – экспозицию растений горного влажного леса. <...> В субтропической оранжерее будут представлены уникальные растения, в числе которых эпифитные растения – получающие влагу из воздуха – и эпилитные – растущие на камнях», - сказал главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.

По его словам, для этого в помещении были созданы специальные конструкции: подвесные корзины и даже специальные скалы, на которых будут высажены горные орхидеи.

Дубенюк уточнил, что для выставки было заказано очень много растений из-за рубежа. Сама выставка станет постоянной.

«Таких растений, которые будут представлены у нас в оранжерее, нет ни в одном саду Москвы. Экземпляры выставки очень капризны к климату, например, орхидея стангопея. Или растения семейств бромеливые и папоротниковидные», - добавил Дубенюк.

Субтропическая оранжерея с новой экспозицией откроет свои двери для посетителей весной 2021 года.