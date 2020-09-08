РИАМО - 8 сен. Работы по установке и вводу в эксплуатацию экранов Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) завершены на восьми автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» в Подольске, Чехове, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Солнечногорске, Домодедове, Клину и Волоколамске, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«До конца осени на объектах транспортной инфраструктуры предприятия будет установлено еще семь экранов: в Ногинске, Орехово-Зуеве, Раменском, Коломне, Шатуре, Павловском Посаде и Куровском. Общее количество автовокзалов и автостанций «Мострансавто», оборудованных информационными экранами, составит 15 единиц», — говорится в сообщении.

Для установки оборудования, на котором в режиме онлайн транслируются новости региона, решения губернатора Московской области, правительства Подмосковья, местной власти и прочие актуальные для жителей социальные материалы, были выбраны залы ожидания с наиболее высоким пассажиропотоком.

Инфоэкраны устанавливают в рамках проекта по формированию единого информационного пространства Московской области. В рамках этого проекта используются средства вещания на объектах социальной инфраструктуры, включая многофункциональные центры государственных услуг, автовокзалы, автостанции и так далее. Инфоэкраны также устанавливают для повышения комфорта пассажиров «Мострансавто» во время ожидания рейсов.

В июле на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» также заработал бесплатный Wi-Fi. Ежедневно от автостанций и автовокзалов отправляются автобусы городских, пригородных и междугородних маршрутов. На объектах транспортной инфраструктуры проводят регулярную дезинфекцию, обрабатывают все поверхности, с которыми могут соприкасаться пассажиры (кассовые прилавки, ручки дверей, поручни, столы, спинки и подлокотники кресел).

АО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Предприятие регулярно обслуживает крупные региональные и федеральные мероприятия. За минувший год в рамках заказных перевозок суммарно была организована подача более 16 тысяч автобусов и перевезено свыше 850 тысяч пассажиров.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.