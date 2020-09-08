РИАМО - 8 сен. Мобильные комплексы вакцинации начали функционировать на территории Подмосковья в рамках прививочной кампании против гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

«Мы понимаем, что найти время для похода к врачу в поликлинику может не каждый житель, поэтому для удобства работающего населения была организована работа мобильных комплексов по вакцинации. Они работают в самых оживленных местах – вблизи крупных торговых центров, железнодорожных станций и МФЦ», – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Для прохождения вакцинации в мобильном комплексе нужно иметь при себе паспорт или полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами.

Всего в этом году планируется осуществить вакцинацию более 4,5 миллионов жителей Московской области.