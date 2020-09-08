РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 сен. В четвертом квартале нынешнего года субъектам малого и среднего предпринимательства в подмосковном Красногорске выделят 8,8 миллиона рублей субсидий на компенсацию затрат, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Во 2 квартале 2020 года 7 социально ориентированных организаций получили субсидии на развитие бизнеса на сумму 4,2 миллиона рублей. В 4 квартале 2020 года будут предоставлены субсидии на компенсацию затрат субъектам МСП на сумму 8,8 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Ожидается, что данные меры увеличат налоговые поступления на 100 миллионов рублей и помогут создать около 60 новых рабочих мест.

Администрация Красногорска совместно с окружной Торгово-промышленной палатой создали штаб поддержки предпринимателей и веб-платформу «Сделано в Красногорске».

«Это бесплатный агрегатор локальных производителей товаров и услуг, который позволяет бизнесу находить партнеров и создавать товарооборот без потерь, что в свою очередь ведет за собой сохранение рабочих мест и укрепление экономики округа», - поясняется в материале.

Телефон красногорского штаба поддержки предпринимателей: 8(495)540-54-97, электронная почта: info@krascci.ru.