РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 сен. На танцевальном фестивале уличной культуры «Пространство танца» в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи 13 сентября выступит певец Niletto, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Самый масштабный танцевальный фестиваль уличной культуры «Пространство танца» пройдет 13 сентября на просторах современного парка «Пехорка»: 5 танцевальных площадок, 8 танцевальных направлений, 16 номинаций, 36 судей, 6 диджеев. Хедлайнер фестиваля - самый популярный артист этого года Niletto», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 10:00 и завершится в 21:00.

Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте пространствотанца.рф.