РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 сен. Свыше 1,4 тысячи новых предприятий малого и среднего бизнеса начали работу в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«По состоянию на 1 сентября в муниципалитете действовало свыше 17,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Прирост за 7 месяцев составил 9,2% или 1 416 предприятий», - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала 2020 года в округе работают 14 новых налоговых резидентов, которые отчислили 26,3 миллиона рублей налогов.

По итогам первого полугодия Красногорск занимает первое место в «Рейтинге-50» Московской области по разделу «Экономика».