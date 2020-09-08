РИАМО - 8 сен. Большинство регионов России столкнется с экономическими проблемами, вызванными эпидемией коронавируса, в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Скорее всего, большинство регионов, и я это чувствую по разговорам с коллегами, ну, это просто очевидно, столкнутся на следующий год с серьезными проблемами бюджетного характера. Бизнес будет выходить из кризиса, а бюджетные ограничения будут сохраняться - и очень серьезные в течение определенного периода времени», - сказал Собянин в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.

По его словам, бюджетные ограничения будут во многом зависеть от требований по национальным проектам, в которых задана динамика повышения зарплат бюджетников.

«Эти обязательства надо выполнять, они требуют дополнительных текущих расходов. Параллельно надо изыскивать расходы инвестиционного характера, в этом есть сложности. <...> Я думаю, что на следующий год нужно вернуться к этим вопросам», - заключил Собянин.

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Текстовая трансляция

8 СЕНТЯБРЯ

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Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она нами не исключена в каком-то виде. Но я уверен, что наши системы здравоохранения сумеют справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьезных ограничений. По крайней мере, мы так надеемся.

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Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора.

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