РИАМО - 8 сен. Большинство регионов России столкнется с экономическими проблемами, вызванными эпидемией коронавируса, в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Скорее всего, большинство регионов, и я это чувствую по разговорам с коллегами, ну, это просто очевидно, столкнутся на следующий год с серьезными проблемами бюджетного характера. Бизнес будет выходить из кризиса, а бюджетные ограничения будут сохраняться - и очень серьезные в течение определенного периода времени», - сказал Собянин в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.
По его словам, бюджетные ограничения будут во многом зависеть от требований по национальным проектам, в которых задана динамика повышения зарплат бюджетников.
«Эти обязательства надо выполнять, они требуют дополнительных текущих расходов. Параллельно надо изыскивать расходы инвестиционного характера, в этом есть сложности. <...> Я думаю, что на следующий год нужно вернуться к этим вопросам», - заключил Собянин.
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Текстовая трансляция
8 СЕНТЯБРЯ
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- Почти 40 миллионов тестов на коронавирус провели в России.Некоторым категориям граждан нужно сдавать тест в обязательном порядке.
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