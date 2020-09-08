РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 сен. Свыше 14,5 миллиарда рублей инвестиций привлекли в основной капитал в подмосковном Красногорске с начала нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«По итогам 1 полугодия горокруг Красногорск занимает 1 место в «Рейтинге-50» Московской области по разделу «Экономика». На 1 сентября объем инвестиций, привлеченных в основной капитал, составляет свыше 14,5 миллиарда рублей, из них 10,8 миллиарда рублей - за счет внебюджетных средств», - говорится в сообщении.

В стадии реализации на территории городского округа находится 19 инвестиционных проектов.

«В этом году на промышленные площадки Красногорска привлечены 3 резидента на общую площадь 3,13 гектара: мебельная фабрика Futture - 1,24 гектара, ООО «Красногорская трикотажная мануфактура» - 0,52 гектара, ООО «Фирма «Здоровье» - 1,37 гектара», - добавляется в сообщении.