РИАМО - 8 сен. Заторы на дорогах столицы оцениваются вечером во вторник в восемь баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Главными причинами возникновения пробок на дорогах столицы стали дождь, который продолжается весь день, а также дорожные работы, которые ведутся в разных частях города.

Наиболее масштабные дорожные заторы из-за проведения ремонтных работ на дороге отмечены на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Рижской эстакады, на МКАД в районе Волоколамского шоссе, на 9-м километре МКАД, на проспекте Мира в районе Северянинского путепровода при движении в область, а также на Большом Каменном мосту.

На магистралях основные затруднения ожидаются на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе перед МКАД, Волоколамском шоссе, Рязанском проспекте. Пробки образуются также на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады и на МКАД (перед Волоколамским шоссе по внешней и внутренней стороне).