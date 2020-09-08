РИАМО - 8 сен. В пресс-службе «Ростелекома» объяснили, что российский поисковик «Спутник» закрыли из-за изменения стратегии компании, он перестал работать для массового сегмента и теперь ориентирован для услуг бизнесу и госорганам, сообщает Газета.ru.

«Он переориентировался на разработку ПО и решений для сегментов B2B и B2G в области поиска и обработки информации», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в России окончательно закрыли государственный поисковый сервис «Спутник». На его развития потратили несколько миллиардов рублей. «Спутник» позиционировали как «национальную государственную поисковую систему и интернет-портал».

Поисковик запустили в мае 2014 года. Одноименный браузер появился в сентябре 2015 года. Но проект уже тогда признали неудачным.​