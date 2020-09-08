РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 сен. В городском округе Мытищи на площади рядом с ДК «Яуза» по 13 сентября проходит ярмарка, где можно приобрести широкий ассортимент товаров для дома и сада, одежду, посуду и продукты питания, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«В теплом шатре и в павильонах на улице расположилось более 70 участников, среди которых производители товаров из разных городов России и ближнего зарубежья. Они предлагают огромный выбор семян овощей и цветов, кондитерских изделий, чая, меда, сухофруктов, орехов, продукции для здорового образа жизни, посуды, постельного белья, одежды, обуви и даже детских развивающих игрушек из дерева», - говорится в сообщении.

На ярмарке представлены колбасы из Владимира, Липецка, Белоруссии. Все участники ярмарки работают в масках и перчатках и снабжены антисептическими средствами. Ярмарка принимает посетителей с 11:00 до 19:00 ежедневно.