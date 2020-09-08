РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 сен. В Балашихе в единый день голосования по выборам в Совет депутатов округа будут работать 180 участковых избирательных комиссий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Единый день голосования пройдет в Балашихе 13 сентября. Жители выберут 35 депутатов городского совета из 98 кандидатов, заявившихся на выборы. В новый состав войдут по 5 человек от каждого из семи округов. Отдать свои голоса за кандидатов избиратели смогут на 180 участках», - говорится в сообщении.

Участки будут открыты в день голосования с 8:00 до 20:00.

Всего в единый день голосования 13 сентября в Подмосковье будут избраны 170 депутатов в советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Фрязина, Электростали и поселка Молодежный. Еще 13 депутатов планируют избрать на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском округах, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке. Охват избирателей составляет более миллиона человек.