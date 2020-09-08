РИАМО - 8 сен. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов заявил, что осенью могут подорожать подсолнечное масло, семечки, овощи и фрукты, молоко и мясо, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, на стоимость подсолнечного масла влияет меньший сбор урожая, а также и другие факторы.

«Однозначно сказать, что у нас будет рост цен на этот товар, пока нельзя. А вдруг государство решит каким-то образом ограничить вывоз того же подсолнечного масла? Чисто теоретически такое возможно», – сказал Карпов.

Поздней осенью ожидается подорожание овощей и фруктов, так как завершится сезон российской продукции.

«С учетом падения курса рубля мы увидим изменение цен для этой категории товаров», – отметил Карпов.

Некоторые эксперты уверяют, что вскоре подорожает и мясо. Однако Карпов заявил, что тенденций к росту стоимости этой продукции нет и потенциально быть не должно. Но на стоимость мяса могут повлиять другие факторы.

«По курятине и свинине мы на 100% себя обеспечиваем. Один из факторов, который может сыграть на рост цены продукта, – это уменьшение объема предложения на рынке», – предположил Карпов.

Он заявил, что молоко либо вообще не должно подорожать, либо прибавит в цене незначительно.

«На текущий год каких-то особых предпосылок по росту стоимости молока не предвидится. Все будет происходить в рамках инфляции, поскольку при производстве молока используются ингредиенты импортного происхождения», – резюмировал Карпов.​