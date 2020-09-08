РИАМО - 8 сен. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов заявил, что осенью могут подорожать подсолнечное масло, семечки, овощи и фрукты, молоко и мясо, сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам эксперта, на стоимость подсолнечного масла влияет меньший сбор урожая, а также и другие факторы.
Поздней осенью ожидается подорожание овощей и фруктов, так как завершится сезон российской продукции.
«С учетом падения курса рубля мы увидим изменение цен для этой категории товаров», – отметил Карпов.
Некоторые эксперты уверяют, что вскоре подорожает и мясо. Однако Карпов заявил, что тенденций к росту стоимости этой продукции нет и потенциально быть не должно. Но на стоимость мяса могут повлиять другие факторы.
«По курятине и свинине мы на 100% себя обеспечиваем. Один из факторов, который может сыграть на рост цены продукта, – это уменьшение объема предложения на рынке», – предположил Карпов.
Он заявил, что молоко либо вообще не должно подорожать, либо прибавит в цене незначительно.
«На текущий год каких-то особых предпосылок по росту стоимости молока не предвидится. Все будет происходить в рамках инфляции, поскольку при производстве молока используются ингредиенты импортного происхождения», – резюмировал Карпов.
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