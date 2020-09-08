РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. В парке Талалихина подмосковного Подольска 10 сентября покажут советский двухсерийный фильм «Покровские ворота», сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Зеленом театре парка имени Талалихина 10 сентября запланирован показ фильма «Покровские ворота». Это советский двухсерийный художественный телефильм, снятый Михаилом Козаковым в 1982 году. Драматургической основой для картины послужила одноименная пьеса Леонида Зорина, повествующая о событиях, которые происходили во второй половине 1950-х годов с жителями коммунальной квартиры у Покровских ворот», - говорится в сообщении.

В фильме снимались Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Анатолий Равикович, Инна Ульянова, Виктор Борцов и другие.

Начало кинопоказа в 20:00. Вход свободный.