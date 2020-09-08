РИАМО - 8 сен. Дистанционная работа и обучение лучше для города, чем передвижение людей по нему, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чем больше людей работает на дистанционке, тем лучше для города, а не хуже. Меньше передвижений по городу - меньше вложений в транспортную инфраструктуру, метро, дороги и прочее. Лучше для экологии, если меньше автомобилей на дороге», - сказал Собянин в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.

По его словам, пандемии ускорила процессы перестройки бизнеса и помогла уйти ему в интернет. Например, электронная торговля развивается уже много лет и наращивает свои обороты, а бизнес приспосабливается и создает новые сферы услуг.

При этом, мэр Москвы отметил, что, несмотря на разговоры о переходе в интернет, города продолжают расти, увеличивается концентрация населения.

«Я думаю, так и будет дальше. По крайней мере ближайшее десятилетие точно. Будет увеличиваться концентрация населения в крупных городах, которые являются драйверами экономики для своих стран и регионов», - добавил он.