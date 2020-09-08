РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 сен. С 14 по 18 сентября журналисты​ средств массовой информации городского округа Люберцы проведут традиционную Медианеделю, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В этот период пройдут дни открытых дверей в редакциях газет, теле- и радиовещания, стартует очередной сезон «Люберецкой школы юнкоров», состоится встреча секретаря Союза журналистов России, председателя Союза журналистов Подмосковья Натальи Чернышовой с журналистами округа, а также пройдет церемония вручения медалей «100 лет Союзу журналистов России», - говорится в сообщении.

Ключевым событием Медианедели станет открытие 15 сентября в Краскове мемориальной доски журналисту, участнику ВОВ Дмитрию Николаевичу Синютину.

Медианеделя завершится посещением делегацией люберецких журналистов торжественного мероприятия в Раменском, на котором пройдет награждение премией Союза журналистов Подмосковья имени Виктора Мельникова. В свое время такую премию получили люберецкие журналисты Рустам Хансверов, Иван и Эмма Борисовы, Галина Талалаева и многие другие.

Организаторами Медианедели выступают Люберецкое информагентство, Люберецкое отделение Союза журналистов Подмосковья при поддержке администрации округа и Общественной палаты Люберец.

Журналисты городского округа могут аккредитоваться для участия в мероприятиях Медианедели.